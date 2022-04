Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Romania s-a ales, practic, cu fata desfigurata, dupa ce s-a lasat pe mainile unui doctor estetician din Turcia, in care a avut incredere. Medicul fals practica astfel de „operatii” in tara noastra. Fata respectiva a platit 2000 de euro pentru imbunatatiri la sprancene si la pometi, dar…

- Un barbat din Turcia, ce pretindea ca este medic estetician, a facut practica pe pacientele din țara noastra care platesc mii de lei pe anumite proceduri estetice. O pacienta a fost mutilata de o operația facuta de acesta, și a decis sa impartașeasca experiența sa, ca alte femei sa nu cada in aceeași…

- Un medic de la Institutul Oncologic Bucuresti a fost retinut de procurorii Parchetului Capitalei, pentru luare de mita, dupa ce a pretins suma de 9.500 de lei, redusa apoi la 6.000 de lei, pentru o intervenție chirurgicala, informeaza Agerpres.Pe 3 martie, medicul a pretins suma de 9.500 lei, cuantum…

- FOTO| Premiera medicala la Spitalul Orașenesc Cugir: Prima intervenție urologica chirurgicala a salvat o pacienta de 73 de ani Premiera medicala la Spitalul Orașenesc Cugir: Prima intervenție urologica chirurgicala a salvat o pacienta de 73 de ani La finele saptamanii trecute, echipa interdisciplinara…

- Pentru prima data in medicina militara din Romania, chirurgii BMF de la SUUMC au reconstruit, in același timp, mandibula și maxilarul unui pacient diagnosticat cu Histiocitoza cu celule Langerhans, o boala rara care afecteaza 1:200.000 de pacienți. Dupa doi ani de pandemie, in care au fost marcați…

- Interventiile chirurgicale pe creier se fac si in centre de excelenta din Romania. Pacientii nu trebuie sa mearga in strainatate pentru asemenea patologii. Dupa aceste interventii complexe, recuperarea este parte integranta a tratamentului. In ce consta aceasta, cine sunt specialistii implicati si ce…

- In acest an școlar, in perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2022 s-a desfașurat la Gradinița cu Program Normal Vinerea (unitate arondata Șc. Gimnaziale Nr.3 Cugir) proiectul internațional eTwinning „Recycling will be amazing” (Reciclarea va fi uimitoare), cu parteneri din Turcia și Romania, oameni devotati…

- Dupa ce au aparut zvonuri cu privire la goliciunea actuala a conturilor clubului gazarilor din Ploiești, FC Petrolul, fapt care ar conduce la imposibilitatea susținerii materiale a unui cantonament in Turcia, joi, 27 ianuarie 2022 – așa cum am scris azi-noapte -, urma sa se ia decizia plecarii sau nu…