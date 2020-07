O ocazie unică pentru România: reconstrucția cu fonduri europene Romania are o ocazie istorica de a se reinventa, de a recupera decalajele fața de celelalte state din Uniunea Europeana, sa urce la nivelul urmator, la Romania 2.0. Este momentul in care trebuie sa fim extraordinar de atenți sa nu ratam aceasta șansa, care ne poate face actori cu adevarat in proiectul european. Acum, Romania are nevoie de un plan cat mai limpede de investiții și de reforme. Summitul UE s-a incheiat. S-a ajuns la un acord privind sprijinul financiar pentru țarile din Uniune de redresare din criza provocata de pandemia de coronavirus. E vorba despre o alocare de mari proporții,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos a avertizat ca pentru a reusit sa acceseze fondurile puse la dispozitie de Uniunea Europeana, Romania are nevoie de o reforma a statului si prezinta pe Facebook opt lucruri pe care romanii ar trebui sa le știe despre cele aproape 80 de miliarde de euro pe care Romania le-ar putea accesa…

- Grecia nu va accepta conditiile stricte impuse de Uniunea Europeana pentru folosirea fondului de urgenta in cadrul planului de relansare dupa pandemia de COVID-19, a declarat premierul elen Kyriakos Mitsotakis pentru Financial Times intr-un interviu publicat duminica, relateaza Reuters, citat de Agerpres.

- Fondul Polonez de Dezvoltare (PFR) a anuntat ca, incepand de marti, marile companii vor putea solicita ajutor financiar de la PFR, pentru a face fata crizei coronavirusului, dupa ce Uniunea Europeana a aprobat un pachet de masuri de sprijin in valoare de 25 miliarde de zloti (6,4 miliarde dolari),…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri in urma intrevederii cu premierul Ludovic Orban ca Romania se va lupta pentru a obtine cat mai multe fonduri europene din partea CE. Banii ar urma sa fie folositi pentru revigorarea economiei. „Este in discutie o propunere a Comisiei Europene, pe care…

- Europarlamentarul liberal Rares Bogdan a declarat ca cei 33 de miliarde de euro fac parte dintr-un plan unic de care Romania nu a mai beneficiat niciodata. Potrivit acestuia, banii vor putea fi alocati pentru proiecte care nu puteau fi finantate cu fonduri europene, precum investitii in infrastructura…

- Rares Bogdan a vorbit in cadrul emisiunii "Newsline" prezentata de Cristina Sincai despre modul in care pot fi folositi banii alocati de Uniunea Europeana, in contextul crizei generate de pandemia de coronavirus. "Este un plan unic de care Romania nu a mai beneficiat niciodata. Este un plan…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan anunta ca Romania va primi 33 de miliarde de euro din pachetul de redresare propus de Comisia Europeana in contextul crizei COVID-19. Valoarea totala a pachetului se ridica la 750 de miliarde de euro. Tara noastra va trebui sa inapoieze doar 12 miliarde…

- Planul UE pentru reconstrucția economica post-pandemie. Ce sume va primi Romania ca granturi și imprumuturi. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a dezvaluit noul plan de buget al Uniunii Europene, menit sa alimenteze ambitiosul plan de reconstructie economica de dupa pandemia de coronavirus,…