O nouă variantă pentru închiderea supermarketurilor în weekend. Când vor pune lacătul pe uşă Propunerea inițiala, ca hipermarketurile sa fie inchise de tot sambata și duminica, a starnit mari controverse in randul comercianților, iar masura este regandita acum. Astfel, ca s-a venit cu o noua varianta. Supermarketurile, inchise dupa ora 13.00 Supermarketurile și mallurile sa aiba program in weekend pana la ora 13.00, pentru ca angajații lor sa stea […] The post O noua varianta pentru inchiderea supermarketurilor in weekend. Cand vor pune lacatul pe usa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toate magazinele alimentare ar putea fi inchise in weekend, dar doar jumatate de zi. Propunerea inițiala, ca hipermarketurile sa fie inchise de tot sambata și duminica, a starnit mari controverse in randul comercianților, iar masura este regandita acum. Cei care dețin lanțuri mari de magazine spun ca…

- Supermarketurile și hypermarketurile se vor inchide complet in weekenduri: Cand ar urma sa intre in vigoare noul program (Propunere) Inchiderea completa a supermarketurilor in weekend in Romania ridica intrebari despre alternativele disponibile pentru cumparaturi. Se speculeaza ca o lege noua ar urma…

- Micii comercianți au cerut Guvernului ca supermarketurile din Romania sa fie inchise sambata și duminica. ”Inchiderea la ora 13:00 pe care am propus-o noi pentru hipermarketuri ne-ar fi adus clienți la magazinele mici, tradiționale. Nu e insa un lucru posibil, pentru ca s-ar crea o discrepanța.…

- Supermarketurile și hypermarketurile se vor inchide complet in weekenduri: Cand ar urma sa intre in vigoare noul program (Propunere) Inchiderea completa a supermarketurilor in weekend in Romania ridica intrebari despre alternativele disponibile pentru cumparaturi. Se speculeaza ca o lege noua ar urma…

- Supermarketurile ar putea fi inchise in weekend, iar motivul nu este cel pe care l-ai putea crede. Proprietarii de magazine mici se plang ca le scad vanzarile in weekend și cer inchiderea magazinelor mai mari de 1000 de metri patrați, sambata și duminica. Initiativa este neasteptata, propunerea urmand…

- Supermarketurile ar putea fi inchise in weekend: Micii comercianți, cer inchiderea marilor magazine. Motivul, le scad vanzarile la sfarșit de saptamana Supermarketurile ar putea fi inchise in weekend: Micii comercianți, cer inchiderea marilor magazine. Motivul, le scad vanzarile la sfarșit de saptamana…

- O initiativa neasteptata a micilor comercianti care cer ca marii comercianti, adica supermarketurile sa fie inchise in weekend. Acest lucru se intampla pentru ca au vazut ca la sfarsit de saptamana vanzarile le scad semnificativ, intrucat oamenii aleg sa isi faca cumparaturile in marile magazine pentru…

- Beatris Ionita (www.b1tv.ro) Lovitura pentru romanii care prefera sa mearga in weekend la cumparaturi. Parlamentarii PNL au propus un proiect de lege care ar putea schimba programul marilor centre comerciale din Romania. Noul regulament de funcționare presupune: Romania s-ar alinia la obiceiurile europene…