- O noua varianta de COVID, cu peste 30 de mutatii in proteina spike, care ar putea sa provoace un val de infectii, ingrijoreaza oamenii de știința, informeaza Mediafax.Varianta, denumita BA.2.86, a fost detectata prin secventiere genetica, desi pana in prezent au fost raportate doar cateva astfel…

- Varianta, cunoscuta sub numele de EG.5 sau Eris, crește in prevalența in țari precum Marea Britanie, China și SUA, scrie The Guardian.Saptamana trecuta, Agenția de Securitate Sanitara din Regatul Unit (UKHSA) a publicat o actualizare care sugereaza ca EG.5 sau, mai precis, subvarianta sa EG5.1, reprezinta…

- Este oficial! Un nou anunț ingrijoreaza omenirea. A aparut noua varianta Covid in Marea Britanie, ce poarta numele de cod Eris. Mai mult, Agenția pentru Securitatea Sanatații din Regatul Unit (UKHSA) a anunțat ca acest virus se raspandește pe zi ce trece in Marea Britanie. Mai exact, unul din șapte…