O nouă umilință pe „Cetate”, pentru alb-negrii: Unirea Alba Iulia – CS Hunedoara 0-5 (0-3) La cea de-a doua apariție stagionala in fața propriilor suporteri, Unirea Alba Iulia a avut parte de cel mai dificil examen stagional. Pe „Cetate”, formația „alb-negrilor” a abordat disputa cu gruparea de langa furnale, liderul Seriei a 9-a, ce are maximum de puncte, din postura de “lanterna roșie”, fara nicio agoniseala in cele 270 de minute scurse și uniriștii au suferit un eșec drastic. Laurențiu Buș a deschis scorul in minutul 6, reluare din 6 metri. Oaspeții și-au majorat avantajul in minutul 31, prin fostul jucator al Zlatnei, A. Bradu (șut, dupa o deviere). Hergheligiu (36, din apropiere)… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

