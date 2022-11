O nouă tragedie pe șoseaua morții după ciocnirea dintre un autoturism și un TIR Un alt grav accident rutier s-a petrecut, in aceasta dimineața, pe DN 6, in zona localitații Armeniș. Dupa apelul la 112, la fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție de la Detașamentul de Pompieri Caransebeș. Un autoturism și un TIR s-au ciocnit, iar in urma accidentului, doua persoane au ramas incarcerate in […] Articolul O noua tragedie pe șoseaua morții dupa ciocnirea dintre un autoturism și un TIR a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

