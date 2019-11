Stiri pe aceeasi tema

- Pugilista Nicola Rattray, in varsta de 18 ani, a fost gasita fara suflare, in apartamentul sau din Inverness, potrivit Mediafax.Rattray a devenit mama, in martie 2018, și, de curand, reincepuse antrenamentele la box. ”Am vazut-o la sparring si la antrenamente si arata mai bine ca niciodata!…

- Elton John, in varsta de 72 de ani, a fost diagnosticat cu cancer de prostata in 2017, alegand un tratament chirurgical si nu chimioterapia. Acum, cantarețul a marturisit ca a urmat tratamentul cu succes. In autobiografia intitulata ''Me'' si publicata in foileton de cotidianul Daily Mail, cantaretul…

- Fetita de 11 ani, care a disparut vineri dupa ce a plecat de la scoala, a fost gasita moarta pe camp, potrivit Digi 24. Pe corp ar fi fost descoperite urme de violenta, iar politia are si un suspect: un cetatean olandez. Stirea initiala: Alerta in Dambovița, unde o fetița de 11 ani este de negasit […]

- O femeie, care ducea o lupta grea cu anxietatea, a murit in urma unor probleme cardiace, dupa ce a consumat droguri. Shabina Miah (33 de ani) se afla intr-o perioada foarte dificila a vieții ei, iar stare...

- Inca o tragedie romaneasca s-a petrecut in Italia. O romanca de numai 20 de ani a fost gasita moarta pe un camp de catre un barbat care venise sa taie iarba. Cauzele morții acesteia sunt necunoscute, caci cadavrul se afla intr-o stare avansata de degradare.