Oficial, 218 persoane au sosit din Italia, in Maramures. Aproximativ 50 de familii au revenit in localitatea Borsa (surse)

In ultimele doua zile, aproximativ 50 de familii au revenit in Borsa din Italia, spun surse apropiate ZiarMM.ro. Oficial, CJSU Maramures a anuntat ca in judet… [citeste mai departe]