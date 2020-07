Asa cum spuneam la aceasta rubrica, in urma cu aproape doua luni, Prea Sfintia Sa Calinic Botosaneanu, nascut la Iasi, mai exact la Hlincea, a trecut primul linia de sosire in cursa pentru aceasta inalta dregatorie. Sfantul Duh din Ceruri, vazand aceasta isprava, a luminat mintile atator membri ai Sfantului Sinod cat sa faca posibila oficializarea victoriei sub forma de patalama, cu sigiliu si cuvinte grave de investitura. Chiar daca premo (...)