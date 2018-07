O noua premiera in reciclarea din scolile din Romania

Cei 30.000 de elevi inscrisi in campania nationala de educatie ecologica "Baterel si Lumea Non-E" a Asociatiei Environ au marcat o noua premiera in anul scolar 2017-2018: reciclarea a peste 10.000 kg de baterii uzate si 100.000 kg de echipamente electrice si electronice in cea de-a VII-a editie a programului.



Comunitatea #EroiiReciclarii formata din elevii participanti din 1200 de scoli, gradinite si licee au reusit impreuna cu profesorii coordonatori sa depaseasca recordurile de colectare in unitatile de invatamant, devenind astfel adevarate repere in ceea ce priveste atitudinea si…