- Compania biofarmaceutica germana BioNTech, care a dezvoltat un vaccin anti-Covid-19 in colaborare cu grupul american Pfizer, va primi in urmatoarele zile rezultatele intermediare ale studiului clinic de faza finala in care este testat vaccinul și, in cazul unor date pozitive, va depune la jumatatea…

- Ziua de 23 octombrie a fost prima din cadrul pandemiei de coronavirus in care numarul zilnic de cazuri a depașit 500.000. Aceasta borna a mai fost depașita, in saptamana care a trecut, de doua ori, inclusiv joi, cand bilanțul global a ajuns la peste 530.000 de noi infecții. Acesta a fost susținut atat…

- Romanii se numara printre popoarele cele mai reticente in privința vaccinurilor impotriva virusului SARS-CoV-2. Potrivit unui sondaj realizat de Ipsos in 28 de țari din lume, inclusiv Romania, doar 57% sunt dispuși sa se vaccineze dupa ce un vaccin anti-Covid-19 va deveni disponibil. Sondajul a fost…

- Un posibil tratament anti-coronavirus a fost inventat de o fata de doar 14 ani din Statele Unite ale Americii. Anika Chebrolu, care locuiește in Frisco, Texas, a dezvoltat o molecula care se atașeaza de o anumita proteina a virusului SARS-CoV-2 și il impiedica sa mai acționeze, informeaza CNN.La inceput,…

- Rusia a inregistrat marti 244 de decese cauzate de noul coronavirus in 24 de ore, un record de la inceputul epidemiei in aceasta tara care se confrunta cu o reaparitie a bolii, informeaza AFP potrivit Agerpres. Tara a contabilizat, de asemenea, pentru a treia zi consecutiva, peste 13.000 de…

- Presedintele american urmeaza sa fie supus vineri unei vizite medicale - in direct pe postul Fox News, in cadrul emisiunii Tucker Carlson Tonight, la o saptamana dupa ce a fost testat pozitiv cu covid-19, relateaza News.ro Consultatia urmeaza sa fie realizata de doctorul Marc Siegel de la Universitatea…

- Mai putin de o luna pana la alegerile din Statele Unite, iar Donald Trump incearca sa castige un nou mandat promitand tratament pentru covid 19. Acelasi cu care a fost tratat si el. Doar ca tratamentul este unul inca experimental, iar efectele secundare nu sunt total cunoscute.

- Producatorul de medicamente a anuntat miercuri date pozitive ale unui studiu clinic de faza medie referitor la o terapie combinata cu anticorpi, care a ajutat la reducerea perioadelor de spitalizare si a vizitelor la urgenta ale pacientilor cu Covid-19. Datele corespund rezultatelor unui studiu clinic…