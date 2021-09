Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de lider al proiectului „Resurse umane competitive pentru adaptarea SNCDI in Regiunea Vest”, pregatește ultima serie a cursurilor gratuite de profesionalizare a angajaților și anunța ca mai sunt locuri disponibile la cursul de contabil. Cursul…

- Polițiștii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Timișoara au descins astazi, impreuna cu trupele speciale de intervenție ale Jandarmeriei, la o adevarata „ferma de droguri” din județul Timiș. Din investigații a reieșit faptul ca un barbat a adus semințe de canabis din strainatate și a inceput…

- Asociația pentru Anestezie și Terapie Intensiva ”Aurel Mogoșeanu” – Timișoara, condusa de prof. dr. Dorel Sandesc, organizeaza, in premiera naționala, la Costești, in comuna hunedoreana Oraștioara de Sus... The post Premiera naționala, programata intr-o comuna din vestul țarii appeared first on Renasterea…

- Polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, impreuna cu procurori D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, au efectuat, joi-29 iulie, doua percheziții domiciliare la locuințele unui barbat banuit ca deține droguri de risc. Incepand cu luna martie a.c., pana in prezent, barnatul…

- Gruparile de crima organizata din Arad se intaresc cu fiecare zi care trece deoarece beneficiaza de sprijinul direct al instituțiilor statului, care au grija sa-i salveze, sub o forma sau alta, atunci cand ajung sa raspunda pentru faptele comise. Activitatea gruparilor de contrabandiști este strans…

- Hidrologii au emis, luni, doua avertizari cod portocaliu și galben de inundații. Avertizarea Cod portocaliu vizeaza rauri din 28 de județe. Conform Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA), in intervalul luni ora 14.00 – marți ora 24.00 este cod galben și se anunța scurgeri…

- Sapte judete din vestul, nord-vestul si sud-vestul tarii intra de vineri sub un cod galben de temperaturi ridicate, in timp ce alte 10 judete for fi sub un cod galben de furtuni si vijelii, a anuntat vineri Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).