O nouă metodă de înșelăciune: cumpărarea de acțiuni la o companie fictivă de distribuție a gazului. Cum acționează escrocii O noua escrocherie pune in pericol economiile romanilor care nu sunt suficient de precauți. Raufacatorii promit acțiuni la o companie de distribuție a gazului și cer zeci de mii de lei. „La data de 21 septembrie 2023, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizata prin plangere de catre o femeie in varsta de 70 de ani, […] Articolul O noua metoda de inșelaciune: cumpararea de acțiuni la o companie fictiva de distribuție a gazului. Cum acționeaza escrocii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

