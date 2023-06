Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic a rescris din nou carțile de recorduri, depașind-ul pe Roger Federer ca jucatorul cu cel mai bun procentaj de victorii in tie-break-uri, noteaza Mediafax.Novak Djokovic a declarat cu mai mult timp in urma ca știe ca poate caștiga un tiebreak impotriva oricui, fapt pe care l-a dovedit…

- Produsul intern brut (PIB) al zonei euro a scazut cu 0,1% in primul trimestru din 2023 fata de trimestrul IV din 2022 si a fost cu 1,0% mai mare decat in anul precedent, a precizat Eurostat intr-un comunicat. Estimarile provizorii de crestere, publicate la 16 mai, indicau 0,1% si respectiv 1,3% . Revizuirea…

- Economia germana a intrat in recesiune in primele trei luni ale acestui an, in conditiile in care Produsul Intern Brut a inregistrat o contractie de 0,3% comparativ cu trimestrul precedent, arata datele revizuite publicate joi de Oficiul federal de statistica (Destatis), transmite Reuters.

- Importurile de grau ale UE au explodat in sezonul 2022/2023, cu o crestere de 239%, in timp ce exporturile s-au marit cu doar 13%. Romania este in top, pe locul doi in ambele clasamente. La data de 21 mai anul curent, exporturile de grau moale ale UE in sezonul 2022/2023, inceput la 1 iulie 2022, au…

- Economia țarii noastre a avansat cu 2,3% pe serie bruta și cu 2,8% pe serie ajustata in primul trimestru din acest an, arata datele Institutului Național de Statistica (INS). In același timp, fața de trimestrul al patrulea din 2022, economia a crescut doar cu 0,1%.Datele arata o franare a creșterii…

- Germania vine cu un nou avertisment catre Ucraina, inainte cu puțin timp de contraofensiva pe care armata lui Volodimir Zelenski o pregatește impotriva Rusiei. Recent, un responsabil prorus din Lugansk a anunțat data exacta cand va fi lansat atacul pe care Ucraina il pregatește de mult timp. In cursul…

- Romanii au rezervat deja zboruri pentru minivacantele de 1 Mai si de Rusalii, iar topul destinatiilor alese de ei arata astfel: Italia, Spania, Marea Britanie, Franta si Grecia. Statistica unei companii din industria turismului arata ca, in medie, romanii și-au rezervat bilete de avion pentru perioada…