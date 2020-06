Stiri pe aceeasi tema

- Familia lui Donald Trump incearca sa blocheze publicarea unei carti despre istoria familiei, scrisa de o nepoata a președintelui, Mary L. Trump. Cartea se numește „Prea mult și niciodata de ajuns: Cum a creat familia mea cel mai periculos om din lume” și urmeaza sa fie lansata pe 28 iulie scrie New…

