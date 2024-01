Stiri pe aceeasi tema

- Un juriu de la tribunalul federal din Manhattan a stabilit, vineri seara, verdictul privind despagubirile pe care Donald Trump trebuie sa i le plateasca scriitoarei E. Jean Carroll pentru afirmațiile publice defaimatoare la adresa ei facute de fostul președinte in 2019, relateaza CNN.

- Fostul avocat al lui Donald Trump, Rudy Giuliani, a solicitat, joi, la New York, protectie legala in caz de faliment, invocand datorii care includ un verdict civil recent impotriva lui, de aproape 150 de milioane de dolari, pentru ca a defaimat lucratorii electorali din Georgia in timp ce actiona ca…

- Rudy Giuliani, fostul avocat personal al lui Donald Trump, a fost obligat sa plateasca peste 148 de milioane de dolari pentru defaimarea a doi agenti electorali in timpul alegerilor prezidentiale din 2020, informeaza AFP.

- Tabloul lui Pablo Picasso din 1932, "Femme a la montre" ("Femeia cu ceas"), a fost vandut miercuri pentru peste 139 de milioane de dolari la o licitație organizata de Sotheby's New York, devenind astfel cea mai valoroasa opera de arta vanduta la nivel global in cadrul unei licitații in acest an, scrie…

- Fostul președinte american, Donald Trump, s-a prezentat, luni, in fața instanței din New York. El a depus marturie in cadrul procesului de frauda, in valoare de 250 de milioane de dolari, care i-a fost intentat de catre Procurorul General al statului New York.