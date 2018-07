O noua lovitura din partea PSD: Incompatibilitatile si conflictele de interese se prescriu dupa 3 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, marti, decizional, initiativa legislativa a deputatului PSD Catalin Radulescu care prevede ca starea de incompatibilitate si conflictul de interese sa fie prescrise dupa trei ani de la data savarsirii lor. Proiectul a fost adoptat cu 72 de voturi "pentru" si 13 "impotriva".

