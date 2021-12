Stiri pe aceeasi tema

- "Papa l-a intalnit in aceasta dimineata pe mitropolitul Ilarion Alfeiev", a anuntat intr-un comunicat directorul de presa de la Vatican, Matteo Bruni, precizand ca cei doi au discutat timp de o ora "intr-un spirit de fraternitate" pe marginea unor "subiecte de interes comun".Comunicatul Vaticanului…

- In timpul zborului de intoarcere din Grecia, de luni, Papa Francisc a spus ca se organizeaza o a doua intalnire intre el și Patriarhul Kirill al Moscovei, capul Bisericii Ortodoxe Ruse. „O intalnire cu Patriarhul Kirill nu este departe la orizont. Cred ca saptamana viitoare [Mitropolitul] Hilarion…

- Papa Francisc a declarat luni ca este pregatit sa se deplaseze la Moscova in urmatoarea sa vizita pentru a se intalni cu patriarhul Moscovei si al Intregii Rusii, Kirill, ceea ce ar fi prima vizita intreprinsa de un papa in capitala rusa, relateaza Reuters. Suveranul Pontif s-a intalnit pentru…

- Papa Francisc anunta ca preconizeaza o a doua intalnire cu patriarhul Kiril, seful Bisericii Ortodoxe Ruse, dupa prima lor intalnire istorica, in Cuba, in 2016, un reper in repararea relatiilor intrerupte de 1.000 de ani de la schisma care a despartit crestinismul, relateaza The Associated Press.

- Suveranul Pontif s-a intalnit pentru prima oara cu patriarhul Rusiei, Kirill, in 2016 in Cuba, aceasta fiind prima data cand un papa se intalneste cu seful Bisericii Ortodoxe Ruse de la marea schisma care a impartit crestinismul in doua mari ramuri, vestica (catolica) si estica (ortodoxa).Cele doua…

- Papa Francisc a declarat luni ca este pregatit sa se deplaseze la Moscova in urmatoarea sa vizita pentru a se intalni cu patriarhul Moscovei si al Intregii Rusii, Kirill, ceea ce ar fi prima vizita intreprinsa de un papa in capitala rusa, relateaza Reuters.

