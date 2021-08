Stiri pe aceeasi tema

- Demersurile pentru imbunatatirea circulatiei rutiere in Prahova si realizarea unui sector omogen de drumuri care sa genereze crestere economica, a nivelului de trai, scaderea gazelor cu efect de sera etc. sunt accelerate de catre actuala conducere a Consilului Judetean (CJ) Prahova. Dupa Azuga-Busteni,…

- Dupa ce, in urma cu cateva luni, primarul Allen Coliban a anunțat ca „trebuie sa facem neaparat un Studiu de Fezabilitate pentu reintroducerea tramvaiului”, edilul are o noua inițiativa: reducerea vitezei de deplasare in municpiul Brașov pana la cel mult 30 km/ora. Viteza de circulatie in orase ar putea…

- V. Stoica Transparența se dovedește a fi, inca o data, doar declarativa in instituțiile publice locale și naționale. Cel mai recent exemplu este intalnirea care a avut loc, la finalul saptamanii trecute, la sediul Consiliului Judetean Prahova, pe tema autostrazii Ploiești-Brașov, la care presa nu a…

- Deputatul George Stanga a fost reales presedinte al filialei judetene PNL Galati. Stanga a fost singurul candidat, conform unui anunt postat sambata pe pagina de Facebook a filialei și citat de Agerpres . Alegerile in cadrul filialei au avut loc vineri, 2 iulie, la Teatrul Muzical din Galati. George…

- Președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, a semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate in vederea construcției variantei ocolitoare Azuga-Bușteni. „Consiliul Județean Prahova lucreaza pentru prahoveni, dar și pentru romanii care pierd ore in șir in traficul…

- COMUNICAT DE PRESA Pentru prima data in 10 ani, Consiliul Județean Prahova se afla in instanța cu Eco Burn S.R.L. pentru rezilierea contractului de concesiune incheiat in mandatul lui Mircea Cosma Una dintre primele acțiuni ale lui Iulian Dumitrescu, imediat dupa preluarea funcției de președinte…

- V. Stoica Consilierii județeni se intrunesc astazi, in ședința ordinara a lunii mai, printre proiectele aflate pe ordinea de zi aflandu-se o noua rectificare bugetara. La inceputul lunii mai, la doar doua saptamani de la aprobarea bugetului județului Prahova, a avut loc prima rectificare, destinata…