Ne-am obișnuit ca in Romania legile sa se bata cap in cap, la fel cum se intampla și cu hotarari ale instanțelor de judecata date, aici, in aceeași țara. Așa se ajunge, in unele cazuri, in situații de blocaj, de vid legislativ, de erori pe care statul ajunge sa fie chiar obligat sa le comita. Cum era de așteptat, marii perdanți in aceste situații sunt tot cetațenii, angajații. Un exemplu foarte bun pentru o astfel de harababura din sistemul educațional este controversa legata de echivalarea doctoratului cu gradul didactic I pentru cadrele didactice din invațamantul preuniversitar. A fost odata…