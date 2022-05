Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna puternica de nisip in Irak, cea mai recenta din valul fara precedent care a lovit țara in ultimele saptamani, a dus la inchiderea unor școli și a anulat zborurile pe Aeroportul din Bagdad. Totodata, pentru mai multe instituții a fost declarata zi libera, pentru ca angajații sa stea acasa,…

- Irakienii au regasit luni dimineata deja familiarul halou portocaliu provocat de o noua furtuna de nisip, intr-o tara in care aceste fenomene climatice au devenit tot mai grave si au determinat inchiderea aeroporturilor si a administratiilor publice, precum si suspendarea examenelor in scoli si universitati,…

- Un strat gros de praf portocaliu s-a asternut duminica peste capitala irakiana, afectata de o noua furtuna de nisip care a provocat inchiderea temporara a aeroporturilor internationale din Bagdad si Najaf, intr-o tara in care astfel de fenomene meteorologice se agraveaza, informeaza AFP. Fii…

- Fenomen rar si extrem in judetul Vaslui, in zona drumului national DN 2F. Vantul foarte puternic a starnit un nor de praf dens, care aminteste de furtunile din zona Saharei. Circulatia rutiera pe soseaua mentionata mai sus, pe un segment de aproximativ doi kilometri (in special in zona Mecanica-Moldosin-Clubul…

- Un accident in lanț, cu cel puțin trei morti și zeci de raniți, a avut loc pe o autostrada inghețata in statul Pennsylvania din Statele Unite. In mai puțin de un minut, peste 50 de autovehicule s-au ciocnit, informeaza Observatornews . Totul a fost cauzat de condițiile meteorologice extreme, spun autoritațile…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a facut cateva recomandari, marti, pentru a se limita raspandirea infectarilor cu SARS-CoV-2 dupa ridicarea restrictiilor, printre care purtarea mastii de protectie in spatiile deschise aglomerate si in mijloacele de transport in comun, dar si in spatiile inchise,…

- „Masca in mod evident nu se va mai utiliza in mediul exterior, insa purtarea mastii ramane obligatorie in spatiile publice inchise si este recomandata in spatiile deschise aglomerate”, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Acesta spune ca, dintre restrictii, este pastrata posibilitatea izolarii…

- Premierul Nicolae Ciuca a facut apel public la continuarea respectarii masurilor de protecție anticoronavirus, dupa decizia de ieri a CCR care a stabilit ca obligația de a purta masca in aer liber a fost instituita neconstituțional. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…