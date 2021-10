Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a aprobat o noua formula de Comirnaty, vaccinul Pfizer-BioNTech impotriva COVID-19. Formula nu necesita diluare inainte de administrare, va fi disponibila in cutii de 10 flacoane (60 doze) și poate fi pastrata la frigider la o temperatura de 2-8 grade C, timp de pana la 10 saptamani, transmite RaiNews. Actuala […] The post O noua formula Pfizer, aprobata de EMA. Vaccinul se poate pastra la frigider 10 saptamani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .