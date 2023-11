O nouă etapă a campaniei de sterilizare gratuită a animalelor de companie, la Variaș Sute de animaluțe de companie au fost sterilizate gratuit in lunile septembrie și octombrie, iar sfarșitul lunii noiembrie aduce inca o etapa de sterilizare gratuita in comuna timișeana Variaș. „Toți cetațenii comunei Variaș pot aduce animalele de companie (caini, cațele, pisici și motani) pentru a fi sterilizate/castrate gratuit la cabinetul veterinar Veterinarii S&M Campean, nr. […] Articolul O noua etapa a campaniei de sterilizare gratuita a animalelor de companie, la Variaș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

