Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la Brigada Rutiera București au organizat, astazi, o razie cu scopul de a depista șoferii care conduc cu viteza. Un tanar de 29 de ani a fost prins conducand cu 114 km/h, pe o strada din sectorul 6. ”Astazi 27 ianuarie a.c., polițiștii Brigazii Rutiere au acționat pe arterele din municipiul…

- Iosif Lereter a murit la varsta de 90 de ani. Vestea trista a fost data chiar de clubul de fotbal UTA Arad, unde a fost capitan. „Ne luam ramas-bun de la unul din marii Capitani ai UTA-ei, unul dintre marii eroi dintr-o Generație de Aur a Batranei Doamne: azi-noapte s-a stins Iosif Lereter, lider al…

- Compania va efectua disponibilizarile din motive organizatorice, productive si economice nespecificate, au precizat intr-un comunicat comun sindicatele CCOO si UGT. H&M are 91 de magazine si aproape 4.000 de angajati in Spania, potrivit raportului anual al H&M. Retailerul intentioneaza sa inchida 28…

- ”Pe 14 februarie 2024 este stabilita data limita pana la care se pot depune ofertele pentru constructia Drumului Expres care va asigura conexiunea dintre Satu Mare (VO Satu Mare) si Oar (frontiera romano-ungara)! Anuntul de participare la licitatie va fi vizibil ulterior publicarii acestuia in Jurnalul…

- O fetița de trei ani din Iași care a ajuns la spital in stare grava impreuna cu sora ei mai mare, dupa ce mama lor le-a spalat pe cap cu o substanța toxica, folosita la animale, a intrat in moarte cerebrala. ”Fetița este in continuare cu stare generala extrem de grava. Este intubata, cu coma gradul…

- Parcarea din zona Tipografilor, care a costat 1 milion de euro, incepe sa se surpe in anumite locuri, in urma ninsorilor din ultima vreme, scrie bacau.net. De asemenea, potrivit sursei citate, cațiva muncitori lucreaza de peste o saptamana intr-o zona unde o țeava a cedat. Prefectul județului, Lucian…

- O replica din LEGO 1:1 a modelului Lomborghini Sian FKP 37, va fi expusa la Cluj Napoca. Modelul este realizat din peste 400.000 piese de LEGO. Conform colegilor de la stiridecluj.ro, mașina va putea fi admirata la VIVO!, in perioada 2 – 7 decembrie. Modelul cantarește 2,2 tone și a fost realizat in…