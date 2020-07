Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost accidentata in timp ce traversa pe trecerea de pietoni, pe bulevardul I.C. Bratianu din Constanta.Astazi, in jurul orei 11.55, o femeie de 44 de ani a condus un autoturism pe bulevardul I.C. Bratianu din municipiul Constanta, pe a treia banda, dinspre strada Theodor Burada catre strada…

- Zona pietonala din centrul Iasului este extinsa in weekenduri. Strada I.C. Bratianu (pana la str. Agatha Barsescu) si bulevardul Stefan cel Mare (pana la Casa Modei) sunt inchise circulatiei rutiere. Producatorii locali participa acolo la „Piata verde de weekend". Circa 15 de producatori locali expun…

- Pe bulevardul Stefan cel Mare, intre strada I. C. Bratianu si Casa Modei, intre orele 10.00 si 18.00, iesenii vor gasi produse apicole, vin de buna calitate, produse pe baza de lavanda, siropuri de catina, menta, afine si lamaie, produse din carne de la Tomesti, salate asortate, dulceata si zacusca…

- In acest weekend, 6 și 7 iunie, va fi organizata o noua ediție a evenimentului „Piața verde de weekend”. Pe bulevardul Ștefan cel Mare, intre strada I. C. Bratianu și Casa Modei, intre orele 10.00 și 18.00, ieșenii vor gasi produse apicole, vin de buna calitate, produse pe baza de lavanda, siropuri…

- In vederea organizarii evenimentului, circulatia rutiera va fi interzisa pe bulevardul Stefan cel Mare, de la intersectia cu strada I. C. Bratianu pana la intersectia cu strada 14 Decembrie 1989, precum si pe strada I. C. Bratianu, pana la intersectia cu strada Agatha Barsescu, de vineri, 29 mai, de…

- Masura va fi implementata incepand cu acest weekend, str. I.C. Bratianu (pana la str. Agatha Barsescu) si bld. Stefan cel Mare (pana la Casa Modei) urmand a fi inchise circulatiei rutiere. Primaria inchide traficul pentru a creste zona pietonala si, totodata, pentru a permite producatorilor locali…

- La sfarsitul acestei saptamani, in zona centrala a Iasului se redeschide „Piata de week-end”. Primarul Mihai Chirica a subliniat ca vor fi marcate traseele pentru potentialii cumparatori. Redeschiderea pietei vine in contextul incurajarii producatorilor locali ai evitarea intrarii in incapacitate de…

- Producatorii locali din cadrul Asociației Magazinelor de Proximitate „La Bacanie” revin in zona centrala in cadrul evenimentului „Piața verde de weekend”. Manifestarea va avea loc in fiecare weekend, in zilele de sambata și duminica, intre orele 10.00 și 18.00, incepand cu acest sfarșit de saptamana,…