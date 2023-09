Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. „In zilele de 14, 15 și 16 septembrie, pe toata lungimea aleii principale a ștrandului, intre orele 17:00 și 23:00 veți putea sa serviți cele mai apetisante preparate culinare, de la grill-uri la burgheri, prajituri sofisticate, mini-gogoșele, clatite, inghețata și nu numai”, informeaza municipalitatea.

- ARAD. “Pentru ca Boulevard Food&Fun a fost un succes la Zilele Aradului, ediția 2023, Primaria Municipiului Arad prin Centrul Municipal de Cultura Arad va continua distracția de acest gen, de aceasta data in incinta Ștrandului Neptun, la evenimentul .

- Comunicat. Cea de-a doua ediție a simpozionului „Istorie, cultura și civilizație europeana in context actual. Europa – provocari și raspunsuri” va avea loc joi și... The post Simpozionul „Europa – provocari și raspunsuri”, la cea de-a doua ediție appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Pentru ca Boulevard Food&Fun a fost un succes la Zilele Aradului – ediția 2023, Primaria Municipiului Arad prin Centrul Municipal de Cultura Arad va continua... The post „Keep Summer On” Party. Vara continua la Ștrandul Neptun cu Mike Kross, Pascal Junior, Jay Ko și DJ Dark appeared first on Special…

- Sambata, 2 septembrie, incepand cu ora 17.00, Noaptea Muzeelor la Sate sau Nocturna Muzeala Rurala, un proiect muzeal național inedit, va avea un program special... The post Nocturna Muzeala Rurala la prima ediție appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- In apropierea localitatii maghiare Kiszombor din imediata apropiere a granitei cu Romania, intr-un lan de porumb de cinci hectare a fost realizat un labirint de... The post O noua ediție a concursului „Kukorica-Utveszto” se deschide langa granita cu Romania, la Kiszombor. Labirintul in lan de porumb…

- In aceasta seara, 29 iunie 2023, de la ora 20.00, pe scena special amenajata a Ștrandului Neptun din Arad, acolo unde maine debuteaza Festivalul Berii,... The post (Video) Primarul Aradului, Calin Bibarț, huiduit la scena deschisa la Ștrandul Neptun, inaintea concertului Cargo, nu „Cargus”… appeared…