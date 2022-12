Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș gazduiește in perioada 9 – 11 decembrie 2022 cea de-a 25-a ediție a manifestarii EZOTERIC FEST TIMIȘOARA, manifestare tradiționala organizata de Expo Timișoara Internațional in parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș. Vor participa peste…

- Camera de Comerț. Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in 14 decembrie, intre orele 11:00 și 13:30, in parteneriat cu Season House, prezentarea tehnologiei „Nidyon”, un sistem inovativ in construcții cu performanțe superioare de rezistența termica, acustica și seismica, care va avea loc la Centrul…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita companiile timișene la workshop-ul cu tema: Protejați-va compania de un atac cibernetic și asigurați valoarea Evenimentul are loc in data de 1 noiembrie 2022, cu incepere de la ora 10, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Timișoara, Bd.…

- Cea de-a patra ediție a „Expo Mobila Timișoara” și ultima din acest an, organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, va avea loc intre 10 și 13 noiembrie la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT de pe bdul Eroilor de la Tisa. Expoziția se adreseaza atat celor care doresc sa-și achiziționeze…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita companiile timișene la workshop-ul cu tema ”Protejați-va compania de un atac cibernetic și asigurați valoarea”. Evenimentul are loc in data de 01 noiembrie, cu incepere de la ora 10, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, Bd. Eroilor de…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș demareaza in cursul lunii octombrie o noua serie de cursuri autorizate, care se vor desfașura prin Direcția Instruire, Formare și Perfecționare Profesionala, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT. Cursurile puse la dispoziție de CCIAT sunt urmatoarele:…