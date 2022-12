O nouă ediție a unui festival de tradiție, „Călușerul transilvănean”, are loc în acest weekend Cea de-a LIII-a ediție a festivalului „Calușerul transilvanean” va avea loc duminica, 11 decembrie, in orașul Oraștie, și va incepe la ora 11:45 cu o parada a portului calușarilor din Oraștie și zonele invecinate, unde obiceiul este pastrat cu sfințenie. La aceasta ediție a festivalului, participa cete de calușeri din localitațile Almașu Mare, Beriu, Boșorod, […] Articolul O noua ediție a unui festival de tradiție, „Calușerul transilvanean”, are loc in acest weekend a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

