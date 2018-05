Stiri pe aceeasi tema

- Fuego, mesaj pentru artista Maria Butaciu, aflata in coma. Artistul a incurajat-o pe interpreta de muzica populara și i-a transmis cateva cuvinte emoționante. „Draga Maria Butaciu, noi, toti colegii si prietenii dragi, iti suntem alaturi, ne rugam pentru tine si sanatatea ta si te vrem inapoi pe scena!…

- Paul Surugiu-Fuego a postat un mesaj pe contul de Facebook, pentru interpreta de muzica populara Maria Butaciu, aflata in spital, in stare grava. ”Draga Maria Butaciu, noi, toți colegii și prietenii dragi, iți suntem alaturi, ne rugam pentru tine și sanatatea ta și te vrem inapoi pe scena! Țucu-te-a…

- Fostul ministru și europarlamentar PSD-ist Adrian Severin susține, pe Facebook, ca ”amintirea glasului lui Cristian Țopescu va dainui in conștiința celor care nu și-au batut joc de libertate”.

- Teo Trandafir si fiica ei, Maia, sunt extrem de apropriate si au o legatura foarte stransa. Teo a adoptat-o pe Maia de mica, iar fata a stiut intotdeauna adevarul. Acum, Maia s-a transformat intr-o adevarata domnișoara și a venit deja varsta la care este nevoita sa iși faca carte de identitate.…

- Anamaria Prodan Reghecampf a postat luni un mesaj pe Facebook in care a anuntat moartea mamei sale, Ionela Prodan. ''Tu nu ai murit! Si nu o vei face vreodata! Tu ai fost si vei ramane forta vietii mele!!! Tu esti icoana vietii mele! Stiu ca acolo unde ai plecat vei conduce corul…

- Ionela Prodan trece printr-o perioada extrem de dificila din punctul de vedere al sanatații. Indragita artista de muzica populara se lupta cu un diagnostic crunt, iar medicii sunt rezervați in declarații. Din dorința de a-și proteja familia, Anamaria Prodan nu a dezvaluit adevaratul motiv al deselor…

- In varsta de 54 de ani, jurnalistul, operatorul si regizorul Sorin Avram a incetat din viata in noaptea de duminica spre luni, in urma unor complicatii pulmonare survenite pe fondul unor mai vechi interventii chirurgicale. Anuntul decesului a fost facut de fratele geaman al lui Sorin Avram, Liviu Avram,…

- Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca este in doliu dupa ce un student din anul II a decedat, conform cunoscutilor, in urma complicatiilor cauzate de o raceala. Dupa sesiune, tanarul anuntase ca vine la marire in 20 februarie, exact in ziua in care se stingea pe un…