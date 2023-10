Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand intri in lumea cazinourilor online din Romania, ai posibilitatea de a te bucura de o varietate impresionanta de jocuri de noroc, de la sloturi captivante la variantele clasice ale jocurilor de masa, cum ar fi pokerul sau ruleta. Cu toate acestea, pentru a avea succes și pentru a-ți maximiza…

- Octombrie este luna roz, culoarea optimismului, care da incredere femeilor ca pot invinge cancerul la san daca sunt atente la preventie. Astazi marcam ziua luptei impotriva teribilei maladii, principala cauza de deces pentru doamnele de peste 40 de ani. Un semnal de solidaritate vine de la Fundatia…

- Pentru prima data, un studiu compara un condiment natural cu omeprazol, un medicament folosit pentru tratarea simptomelor indigestiei. Potrivit studiului, publicat in revista BMJ Evidence-Based Medicine, curcuma s-ar putea dovedi la fel de eficace ca omeprazolul in tratamentul contra dispepsiei. Trebuie…

- Cancerul de piele are unele forme cu cele mai mari șanse de supraviețuire. Totuși, anual, doar in SUA, 3,3 milioane de oameni sunt diagnostiați cu una din aceste forme de cancer. Deși rata de supraviețuire de cinci ani este de 99%, este foarte importat ca semnele sa fie descoperite din timp.

- Medicii i-au spus sa iși faca testamentul, dar artista nu a renunțat sa spere. Rona Hartner a inceput tratamentul impotriva cancerului care i-ar putea dea o noua șansa la viața. Cum se simte in prezent

- (…) Aproape 100.000 de romani sunt diagnosticați anual cu cancer. Conform datelor statistice furnizate de Global Cancer Observatory, in Romania sunt depistate in fiecare an aproximativ 13.000 de noi cazuri de cancer colorectal, al doilea cel mai frecvent tip de cancer cu care se confrunta pacienții…

- Cancerul bronhopulmonar este prima cauza de mortalitate prin afecțiuni oncologice, dupa cum arata datele la nivel global. In Romania s-au inregistrat, in 2020, 12.122 de cazuri noi și 10.779 decese. Diagnosticul precoce poate dubla rata de supraviețuire, iar un sistem de diagnosticare precoce care integreaza…

- Slanina cu ceapa este un antibiotic natural, care a fost utilizat cu succes de generații intregi de stramoși și care inca este foarte popular in multe parți ale Europei de Est. Deși mulți ar considera aceasta combinație ca fiind doar o tradiție culinara, in realitate, aceasta este unul dintre cele mai…