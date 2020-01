Stiri pe aceeasi tema

- Nu se știe deocamdata cauza exacta a morții Cristinei Țopescu. O prima varianta luata in calcul de legiști este infarctul in somn, produs in jurul anului nou. Mai mult, legiștii ar fi descoperit urme de medicamente in stomac. Cert este ca in locuința jurnalistei nu a fost gasit nici un bilet de adio.…

- Medicii legisti au finalizat autopsia, documentatia este facuta, iar actele, pe masa procurorilor de caz! Una dintre ipoteze, infarctul. Vladimir Belis, fost director al INML, a vorbit despre sfarsitul Cristinei Topescu, dezvaluind cand si in ce conditii va fi aflata cauza exacta a decesului jurnalistei.

- Surse apropiate anchetei in cazul morții Cristinei Țopescu au afirmat, pentru MEDIAFAX, ca jurnalista a fost gasita in pat, invelita cu plapuma, fara a avea urme de violența, fiind puțin probabil ca aceasta sa se fi sinucis, medicii legiști urmand sa stabileasca cauza exacta a decesului.Potrivit…

- Surse apropiate anchetei in cazul mortii Cristinei Topescu au afirmat, pentru Mediafax, ca jurnalista a fost gasita in pat, invelita cu plapuma, fara a avea urme de violenta, fiind putin probabil ca aceasta sa se fi sinucis, medicii legisti urmand sa stabileasca cauza exacta a decesului. Potrivit surselor…

- Vedeta TV Cristina Țopescu a fost gasita duminica seara decedata in casa sa din localitatea Otopeni. Macabra descoperire a fost facuta de catre o vecina. Crainica TV a fost gasita in pat, fara urme de violenta. In imobil erau și doi caini decedați.

- Primele concluzii privind cauzele decesului Cristinei Țopescu sunt așteptate, luni, dupa cum a anunțat ministrul de Interne, Marcel Vela. Autopsia in cazul Cristinei Țopescu va fi realizata incursul zilei de luni, iar dupa aceea se vor ști și primele concluzii privindcauzele decesului prezentatoarei…

- Anchetatorii au conturat o prima ipoteza in cazul accidentului in care a fost implicat Daniel Chițoiu, in urma caruia au murit doua persoane. Mașina condusa de secretarul general ALDE ar fi patruns pe contrasens.

- Anchetatorii au conturat o prima ipoteza in cazul accidentului in care a fost implicat Daniel Chițoiu, in urma caruia au murit doua persoane. Mașina condusa de secretarul general ALDE ar fi patruns pe contrasens. Polițiștii au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa și vatamare corporala.Surse…