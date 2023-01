Stiri pe aceeasi tema

- Europa a extins lista insectelor autorizate ca hrana umana. Oamenii pot manca și comercializa larva gandacului de balegar. Insecta devine a patra al carei consum este permis in Uniunea Europeana, de cand aceasta lista a inceput sa fie reglementata in 2018. Larvele gandacului de balegar pot fi gatite…

- Comisia Europeana a dat unda verde comercializarii larvelor de gandac de balegar (Alphitobius diaperinus), dupa ce Autoritatea Europeana pentru Siguranța Alimentara (EFSA) a adaugat acest tip de insecta pe lista celor potrivite pentru comercializare și consum uman. Aceasta insecta devine a patra al…

