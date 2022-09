Wizz Air a anulat patru zboruri, vineri, in ceea ce oamenii s-au temut ca ar putea fi inceputul unei noi crize in transportul aerian. Sute de pasageri care trebuiau sa plece in diferite destinații din Europa au ramas fara zboruri, pe aeroportul din Cluj. Compania Wizz Air a anulat vineri patru zboruri de pe Aeroportul […] The post O noua criza in transportul aerian, dupa Blue Air? Si Wizz Air a inceput sa anuleze curse! first appeared on Ziarul National .