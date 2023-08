O nouă criză aviatică, la orizont? Ryanair ar putea anula curse „în masă” Ryanair s-ar confrunta cu ”anulari in masa” pe aeroportul din Dublin, de luna viitoare, daca operatorul aeroportului va fi obligat sa reduca zborurile zilnice intre ora 11:00 pm si 7 am, pentru a limita zgomotul, a declarat CEO-ul companiei de transport aerian, Michael O’Lear. Autoritatii aeroportuare din Dublin (DAA) i s-a acordat miercuri un termen […] The post O noua criza aviatica, la orizont? Ryanair ar putea anula curse „in masa” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

