Stiri pe aceeasi tema

- SC Quintus SRL Sovata, societate deținuta și administrata de catre omul de afaceri Kali Zoltan, a demarat lucrarile pentru construirea unui complex hotelier pe strada Trandafirilor nr. 57-59 din Sovata. Proiectul a fost realizat de catre SC Arc Studio SRL Miercurea Ciuc și a primit autorizația de construire…

- Monitorul Oficial al Romaniei Partea I Nr. 1001 din 14 octombrie 2022 a publicat un Ordin al Ministerului Educației privind schimbarea sediului unitații de invațamant preuniversitar de stat Școala Gimnaziala „S. Illyes Lajos" din orașul Sovata. Potrivit sursei citate, incepand cu anul școlar 2022-2023,…

- Volumul de știri financiare publicate zilnic este impresionant, iar mediul de afaceri se afla intr-o schimbare constanta, ceea ce justifica fluxul permanent de noutați. Consultarea știrilor este unul dintre cele mai eficiente moduri prin care antreprenorii pot sa iși actualizeze cunoștințele in materie…

- In urma cu circa o luna, doua motociclete de prim ajutor au intrat in dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș, acestea fiind achiziționate prin intermediul Fundației pentru SMURD. Scopul acestora este de a salva minute prețioase in intervențiile de urgența de pe…

- Sportivul targumureșean Mucui Gyula a caștigat medalia de aur la turneul internațional Grand Prix Romania, competiție organizata la Sibiu, in acest sfarșit de saptamana, de Federația Romana de Culturism și Fitness. "Nu am renunțat la lupta deși viața m-a incercat, sunt dublu campion național 2022 la…

- Ileana-Denisa Știrbulescu are 26 de ani, este polițista și a caștigat „doar” 3 medalii de aur, 1 de argint și 1 de bronz la Mondialul din Rotterdam. „Dintotdeauna mi-a placut sa fac mișcare, motiv pentru care am inceput sa practic luptele libere, in orașul meu. Apoi.. am inceput cu atletismul”, spune…

- Petrolul Ploiești a invins, vineri seara, la Mediaș, cu 1-0, pe Universitatea Cluj, in primul meci din cea de-a 4-a etapa a Superligii de fotbal. Unicul gol al partidei a fost marcat de Gheorghe Grozav, in minutul 23. Clujenii au ratat o lovitura de la 11 metri, in minutul 45+4, prin Adrian Balan. Sambata,…

- IPS Teodosie a caștigat procesul cu Poliția Romana dupa ce a ieșit din izolare pentru a savarși slujba din 24 ianuarie iar amenda de 1.000 de lei a fost anulata, a transmis marți avocatul Adrian Cuculis. IPS Teodosie, amendat de catre politia din Constanta ca nu a respectat masura abuziva a izolarii…