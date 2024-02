Oraşul Miercurea-Ciuc, înscris la un prestigios concurs internaţional de horticultură Este vorba de Competitia Entente Florale Europe, un Concurs european al oraselor si satelor, iar Miercurea-Ciuc este singura localitate din tara care participa. Scopul este sa creasca reputatia europeana a municipiului si sa existe noi demersuri pentru comunitate si pentru dezvoltarea turismului. Juriul international acorda recunoasteri comunitatilor participante pe baza unui set extins de… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

