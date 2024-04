Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 24 aprilie – 14 mai a.c., Inspectoratul de Jandarmi Județean Cluj desfașoara o noua campanie de recrutare pentru tinerii care doresc o cariera militara in Jandarmeria Romana, sesiunea de admitere Aprilie-Iulie 2024, astfel: La Școala Militara de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica”…

- OFERTA… In perioada 24 aprilie – 14 mai 2024, Jandarmeria Vaslui desfașoara o noua campanie de recrutare pentru tinerii ce doresc sa urmeze o cariera militara in Jandarmeria Romana. Sunt scoase la concurs 700 de locuri astfel: 350 locuri la Școala Militara de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș“ Falticeni…

- In perioada aprilie – iulie 2024, Ministerul Afacerilor Interne organizeaza o noua sesiune de admitere in cele șase instituții de invațamant ale MAI in care se formeaza agenți de poliție, subofițeri și maiștri militari. Cifrele de școlarizare, defalcate pe instituții, sunt urmatoarele: Școala de…

- Noua elevi ai școlilor militare de jandarmi, in practica la Jandarmeria Alba. In ce structuri iși vor desfașura activitatea O serie de noua elevi se afla in practica la Jandarmeria Alba. In perioada 18 martie – 26 aprilie, dupa ce au depus juramantul militar, cei noua elevi de la Școlile Militare…

- Forțe proaspete in cadrul Jandarmeriei Alba. Noua elevi s-au alaturat colectivului Inspectoratului Județean „Avram Iancu” Forțe proaspete in cadrul Jandarmeriei Alba. Noua elevi s-au alaturat colectivului Inspectoratului Județean „Avram Iancu” Incepand din 18 martie, noua elevi de la Școala Militara…

- In perioada 18 martie-26 aprilie, dupa ce au depus juramantul militar, 9 elevi de la Școlile Militare de Subofiteri Jandarmi ,,Grigore Alexandru Ghica” Dragasani și „Petru Rareș” Falticeni, isi vor desfașura primul stagiul de practica la Jandarmeria Alba. Tinerii elevi au fost primiti de dl. Colonel…

- Pentru 22 de elevi ai școlilor militare de subofițeri de jandarmi a inceput astazi, 5 februarie, o noua etapa in dezvoltarea lor profesionala și anume stagiul de practica in structurile operative ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș. Aceștia sunt elevi ai Scolii Militare de Subofiteri Jandarmi…