- Actiunile bancii americane First Republic Bank au scazut drastic vineri, cu 50%, si au fost suspendate de la tranzactionare, in conditiile in care sperantele pentru un acord de salvare care ar putea mentine banca pe linia de plutire s-au diminuat, transmite CNBC, preluat de News.ro.

- Oficialii americani incearca sa se ințeleaga cu sectorul privat pentru a salva First Republic Bank, decat ca aceasta sa cada sub administrația judiciara FDIC, au spus surse citate de Reuters.

- Indicele dolarului american, care masoara moneda in raport cu sase valute majore, a scazut cu 0,501%, la 103,270, a doua zi dupa anuntarea fuziunii, atingand cel mai scazut nivel din 15 februarie. Intre timp, activele de crestere, cum ar fi bitcoin, s-au bucurat de o evolutie pozitiva. Bitcoin, cea…

- Actiunile bancare americane au scazut puternic luni, in frunte cu titlurile First Republic Bank, care s-au prabusit cu 64%, chiar daca autoritatile de reglementare au luat masuri extraordinare, duminica seara, pentru a sprijini toti deponentii de la Silicon Valley Bank si Signature Bank, care au fost…

- Autoritațile de reglementare din SUA au inchis o mare banca americana și au preluat controlul asupra depozitelor clienților sai. Experții spun ca este cel mai mare faliment, din 2008 incoace.