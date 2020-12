Stiri pe aceeasi tema

- Un cunoscut club de noapte elvetian inchis ca urmare a restrictiilor impuse in urma pandemiei de COVID-19 a fost transformat in centru temporar de transfuzie sanguina, informeaza Reuters, citat de agerpres.ro.

- Un cuplu de indieni s-a casatorit intr-un centru de ingrijire Covid, transmite mediafax.ro. Imaginile au devenit virale Un cuplu din nordul Indiei a avut parte de o nunta atipica. Mirii au fost nevoiti sa faca nunta la un centru de ingrijire Covid-19 dupa ce mireasa si mama sa au fost depistate pozitiv…

- Un barbat pe nume William Shakespeare, a doua persoana din Marea Britanie vaccinata anti-COVID. Marea Britanie a inceput astazi campania de vaccinare in masa anti-COVID, iar a doua persoana care a primit serul este William Shakespeare, un batran in varsta de 81 de ani, care locuiește in centrul Angliei…

- Se intampla și lucruri de genul asta. Daca mireasa e nerabdatoare sa se casatoreasca, ajunge sa o faca oriunde, chiar și intr-un centru de ingrijire Covid-19. Chiar daca mireasa și mama ei au fost depistate cu coronavirus, asta nu a impiedicat-o pe femeia din India sa faca o ceremonie restransa, ce-i…

- Margaret Keenan, o bunica in varsta de 90 de ani din Marea Britanie, a devenit prima persoana din lume careia i s-a administrat vaccinul Pfizer impotriva COVID-19 in afara studiilor clinice, dupa autorizarea rapida a acestuia, transmite marti Reuters. Margaret Keenan, care locuiește in Coventry, dar…

- Peste 400.000 membri ai armatei ruse vor fi vaccinati impotriva COVID-19, a anuntat vineri ministrul rus al apararii Serghei Soigu, citat de agentia de presa Interfax, transmite Reuters. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen', pentru ca…

- Mai exact, vaccinurile ar putea fi gata pana la finalul anului 2020 sau inceputul anului 2021. ”Potrivit informatiilor noastre, speram ca, incepand de la sfarsitul anului si de la inceputul anului viitor, trei sau patru vaccinuri sa fie disponibile in mod treptat”, a declarat liderul UE, conform…

- ■ sint afectate Spitalul Judetean, Complexul de Servicii Ozana Tirgu Neamt, Primaria Girov, Centru de Ingrijire si Asistenta Tirgu Neamt, plus doua centre pentru batrini din Bicaz si Dumbrava Rosie ■ s-au luat masuri de carantinare, dezinfectie si internare ■ Numarul cazurilor de imbolnavire cu virusul…