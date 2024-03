Banca Israelului a avertizat asupra daunelor economice daca mai mulți barbați evrei ultraortodocși nu se inroleaza in armata țarii, intervenind intr-o problema controversata care a provocat o ruptura in guvernul de razboi al premierului Benjamin Netanyahu, scrie Reuters. In raportul sau anual pentru 2023, banca centrala a declarat ca razboiul Israelului impotriva gruparii islamiste palestiniene […]