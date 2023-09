O navă fluvială, cu 186 de pasageri la bord, escală în Portul Constanţa Reprezentantii Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime Constanta (CN APMC) au anuntat ca nava fluviala de pasageri Viking Rinda, cu pavilion Elvetia, a acostat sambata, la terminalul de pasageri al portului Constanta. “Viking Rinda a sosit pentru trei zile la Constanta cu 186 de pasageri la bord, majoritatea fiind americani, precum si canadieni si britanici. Echipajul este format din 52 de persoane. Programul pentru turisti cuprinde un tur al orasului, vizita in centrul vechi, zona Cazino, portul Tomis si Mamaia. Optional, turistii pot alege excursii in Delta Dunarii, la Murfatlar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

