- Romania va primi in total 25.000 de flacoane de Veklury (Remdesivir) in trei tranșe iar prima dintre ele va sosi in țara pe 7 august. Cea mai mare cantitate de doze de Remdesivir la nivelul Uniunii Europene a fost primita de Spania, stat grav afectat de pandemia de coronivurs iar Romania se claseaza…

- Ana-Maria Ursu a emigrat in Canada in septembrie anul trecut, iar de atunci a inceput sa se implice activ in promovarea vinurilor moldovenești pe piața nord-americana. In prezent, ea iși canalizeaza eforturile in direcția dezvoltarii brandului Vinohora, companie care se bucura de succes inca din 2014.…

- Interpreta Natalia Barbu, a lansat videoclipul la piesa ,,Iubește-ma azi”. ,,Povestea noastra e gata pentru a fi „citita”. Va mulțumesc tuturor pentru implicare. Sintem femei din toate colțurile lumii: Noua Zeelanda, Canada, SUA, Marea Britanie, Irlanda, Franța, Rusia, Italia, Spania, Rominia și Moldova,…

- In timp ce numarul imbolnavirilor si al deceselor provocate de COVID-19 in Moldova continua sa creasca, alte state europene revin la normalitate.Franța trece la o noua etapa de relaxare a restrictiilor introduse din cauza pandemiei.

- PodcasturiAtunci cand statul se gandește la contribuabili. Experiența unei moldovence din Franța Elena Lungu este o moldoveanca care, acum trei ani, impreuna cu soțul și copilul de doar un anișor, a pus lacat la apartamentul din Chișinau și s-a mutat in Franța pentru o viața mai buna. La trei ani…

- Are peste 100 de mii de abonați pe youtube, este de 4 ani in Spania și la virsta de 13 ani merge sa semneze contract cu Academia FC Barcelona. Este vorba despre moldoveanul Leo Saca, un copil talentat, care a ajuns in peninsula Iberica datorita ambiției tatalui sau, Lilian Saca. Acesta a avut un vis…

- Vinurile produse in Moldova sunt o adevarata mandrie. Datorita lor, am inceput sa devenim cunoscuți in toata lumea. De la an la an, vinificatorii extind suprafețele plantate cu vița de vie și obțin mai mult vin pentru export.

- Episcopul de Balti si Falesti, Marchel, cel care in campania prezidentiala din 2016 l-a sprijinit deschis pe Igor Dodon, s-a adresat cu un mesaj catre preotime si enoriasi in care a promovat teorii ale conspiratiei, intalnite pe site-urile de fake news. El sustine ca noul coronavirus „a fost nascocit”…