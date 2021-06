O misterioasă gaură a apărut în deșert. Localnicii se tem de demonii din „gura iadului” O misterioasa gaura neagra aparuta in solul galben-brun al deșertului, in estul Yemenului, pare o adevarata minune inexplicabila a naturii și tocmai de aceea este inconjurata de povești cu demoni și spirite malefice. Puțul Barhout, cunoscut și sub numele de „Fantana iadului” sau „Gura iadului”, ii fascineaza pe oamenii de știința, care inca nu au explicații clare pentru originea sa. La aproximativ 1.300 de kilometri est de capitala Sanaa, in apropiere de granița cu Omanul, puțul Barhout este o gaura naturala uriașa, aparuta in deșertul din provincia yemenita Al-Mahra, la Hadhramaut. Are o lațime… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

