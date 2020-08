Stiri pe aceeasi tema

- Imaginea directa a acestor exoplanete si a stelei lor, situate la circa 300 de ani-lumina de Pamant, a fost realizata cu ajutorul unui telescop care apartine Observatorului European Austral (ESO), potrivit unei cercetari publicate miercuri in revista de specialitate Astrophysical Journal Letters.…

- BERBEC 21.03-20.04: In aceste zile va veti concentra pe probleme din trecut si in special pe cele legate de familie si casa. Multi dintre dumneavoastra va veti auzi cu cineva cu care nu ati mai luat legatura de ceva vreme. TAUR 21.04-21.05: Ritmul zilelor dumneavoastra se va accelera in aceste…

- Milioane de oameni au urmarit sambata seara si duminica dimineata, in mediul online, apusul si rasaritul Soarelui peste monumentul megalitic de la Stonehenge, marcand astfel solstitiul de vara, conform organizatiei English Heritage, care se ocupa de conservarea monumentului vechi de aproximativ 4.500…

- Suprapunerea Lunii noi peste Soare aduce entuziasm, initiativa, tentinda de a cauta placerea si de a ceda impulsivitatii si nelinistii. De aceea este indicat sa ai rabdare, sa fii precaut si sa ai o atitudine responsabila. Ai nevoie de flexibilitate si deschidere pentru a te adapta noilor schimbari…

- Pe data de 21 iunie 2020 avem parte de un fenomen astrologic rar și anume o Luna Noua insoțita de o Eclipsa de Soare. Acestea se vor petrece in zodia Rac și vor avea influența asupra tuturor zodiilor aproximativ jumatate de an de acum inainte. Anul 2020, dupa cum deja ne-am dat seama, este un an atipic…

- Complexul Astronomic Baia Mare va organiza observatii pentru public cu ocazia eclipsei partiale de Soare, a informat, marti, institutia intr-un comunicat, remis, AGERPRES. “Intrucat urmatoarea eclipsa solara inelara se va produce doar peste un an, pe 10 iunie 2021, eclipsa solara partiala din 21 iunie…

- Oamenii de știința de la NASA au fost uimiți cand au capturat o anomalie bizara care parea sa absoarba energia de la Soare , ceea ce astronomi au numit „stea morții”. Videoclipul, capturat de Observatorul NASA, a aratat un obiect misterios intunecat – dimensiunea lui Jupiter – care parea sa atraga energia…

- Recent insa a fost propusa o noua idee: materia intunecata ar putea sa fie alcatuita din cuarci normali – la fel ca cei pe care ii cunoastem din protoni si neutroni – insa organizati intr-o alta structura imediat dupa Big Bang. Nu mai este un mister faptul ca oamenii de stiinta sunt convinsi ca in Univers…