O mireasă a murit în timpul nunții sale, iar mirele s-a căsătorit cu sora ei O mireasa din India a murit chiar in timpul nunții ei, dar ceremonia nu s-a oprit. Familiile au luat decizia ca mirele sa se casatoreasca cu sora mai mica a tinerei. Mireasa a suferit un atac de cord chiar in timpul ceremoniei de casatorie ce a avut loc in orașul indian Etawah, din statul Uttar Pradesh. Imediat ce Surbhi și Manjesh Kumar si-au pus unul altuia ghirlande de flori la gat, așa cum este tradiția nunții hinduse, tanara s-a prabușit la pamant. Un medic a fost chemat la fața locului, dar nu a reușit sa o salveze pe femeie. Oricat de dureroasa a fost situația, familiile mirilor au luat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

