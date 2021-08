Stiri pe aceeasi tema

- Misiunile pompierilor de lichidare a flacarilor s au incheiat in jurul orei 06:00., informeaza ISU Suceava. Sase proprietari, din satul Paiseni, comuna Cornu Luncii, au fost afectat de incendii, asta noapte, in urma unei actiuni intentionate, informeaza purtatorul de cuvant a ISU Suceava, Alin Galeata.…

- Azi-noapte, la ora 03.00, polițiștii de ordine publica din Baia Mare au fost sesizați prin apel 112 de o tanara de 19 ani despre faptul ca in fața unei societați comerciale din Piața Revoluției din municipiu are loc o altercație intre mai multe persoane. “Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat…

- Primaria Bacau refuza in continuare sa achite bursele elevilor, lucru sesizat de Asociația Elevilor, la o saptamana de la „deblocarea bugetului”, dupa care viceprimarul Liviu Miroșeanu s-a laudat ca „bursele vor ajunge la toți cvei care merita sa le... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Noua gradinița cu program prelungit din satul Dumbrava, comuna Cornu Luncii, o construcție moderna in ton cu vremurile va fi data in folosința in aceasta toamna. Primarul Gheorghe Fron a menționat ca acum se lucreaza la finisaje aratand ca gradinița va dispune de patru grupe care vor invața in incaperi…

- Un puternic incendiu care a fost provocat intenționat a mistuit o intreaga gospodarie din satul Costișa. Alarma s-a dat cu puțin inainte de ora 23.00, iar pentru a stinge valvataia pompierii au mobilizat forțe importante. Nu mai puțin de 8 echipaje de stingere au muncit timp de patru ore pentru a ...

- Un cutremur cu magnitudinea 4,7 s-a produs in aceasta noapte in judetul Buzau.Potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la adancimea de 131 km.

- Cum au disparut restricțiile de circulație, au aparut gunoaiele pe strazi. Pe strada Tineretului din Florești, tinerii au facut un „picnic nocturn” și au aruncat toate gunoaiele pe jos, în spațiile verzi. De când…

- FOTO| Prima noapte de libertate, prima zi de gunoaie: Cum arata plaja de la Vama Veche dupa relaxare Odata cu relaxarea restricțiilor, din 15 mai, mulți romani au vrut sa profite, chiar din prima zi, de noile reguli, așa ca plaja din Vama Veche a fost plina de oameni. Insa a doua zi dimineața peisajul…