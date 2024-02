PSD a dat de ințeles, in ultimii ani, ca am fi singura țara care mai are impozit progresiv din UE. Acest lucru este fals. Sunt țari cu o cota unica, dar și țari cu cota duala (care nu este impozit progresiv). Cel progresiv ar trebui sa aiba sistem de deduceri, sa aduni toate veniturile și sa platești impozitul in funcție de acele cote.