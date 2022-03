Stiri pe aceeasi tema

- Se organizeaza referendum in Lugansk pentru unirea cu Rusia, anunța agenția de presa oficiala rusa, TASS. O declarație pe acest subiect a facut, duminica, 27 martie, Leonid Pasechnik. Agenția rusa il prezinta pe acesta drept șef al „Republicii Populare Lugansk”. „Cred ca in viitorul apropiat se va desfașura…

- Obuzele rusești au lovit o fabrica chimica din apropierea orașului Sumy, din nord-estul Ucrainei , provocand o scurgere de amoniac, spun oficialii. Locuitorilor din Novoselytsya, langa Sumy, li s-a spus sa ramana in casa, dar guvernatorul regiunii, Dmytro Zhyvytskyy, a declarat ulterior ca scurgerea…

- Intr-un centru de antrenament din orașul Odessa, tinerii profesioniști urbani care ar putea alege in mod normal unde sa se intalneasca cu prietenii la o cafea invața despre arme și aplicarea primului ajutor. „Aș dori sa știu cum sa-mi protejez prietena, orașul meu. Așa ca știu ca m-aș simți mult mai…

- Joi dupa-amiaza, președintele Vladimir Putin l-a sunat pe președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, și i-a spus care sunt cerințele exacte ale Rusiei pentru un acord de pace cu Ucraina. La o jumatate de ora de la incheierea convorbirii telefonice, BBC l-a intervievat pe consilierul principal și purtatorul…

- Autoritațile din Ucraina anunța ca a repornit alimentarea cu electricitate la Cernobil, la fosta centrala nucleara. Fosta centrala are doua sistemele de alimentare, dintre care unul a fost repus in funcțiune. Fosta centrala a fost definitiv oprita in urma accidentului nuclear din anul 1986. Ea este…

- Ucrainenii s-au urcat in autobuze pentru a fugi din orașul asediat de est Sumy, prima evacuare dintr-un oraș ucrainean printr-un coridor umanitar convenit cu Rusia. Ucraina a spus ca un convoi separat de 30 de autobuze s-a indreptat și spre Mariupol pentru a evacua rezidenții din acel port sudic, unde…

- Rusia a amenintat in mod direct ca va opri livrarile de gaz spre Europa prin conducta Nord Stream 1 pentru prima data de la invazia din Ucraina , conform unor comentarii facute de vicepremierul rus Alexander Novak.„Avem dreptul deplin (…) sa impunem un embargou asupra tranzitului de gaz prin conducta…

- Sute de refugiați s-au imbarcat pe feriboturile care traversau Dunarea pentru a scapa de invazia Rusiei in Ucraina. Cu paltoane de iarna și mai multe valize, familiile refugiate au stat pe bacul care le-a adus in portul Isaccea, un oraș romanesc situat intre Moldova și Marea Neagra. Au fost prezenți…