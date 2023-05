O echipa de oameni de știința de la US Geological Survey și de la Universitatea Rhode Island a descoperit ca greutatea zgarie-norilor dintr-o mare metropola, cu peste 8 de locuitori, provoaca scufundarea celor cinci cartiere din New York cu 1-2 milimetri anual. Urbea americana face parte din cele 99 de orașe de coasta din intreaga lume, care se scufunda mai repede decat creșterea nivelului marii, conform unui studiu publicat in revista Geophysical Research Letters. Echipa de experți a analizat greutatea a 1.084.954 de cladiri construite in New York, intr-un oraș de 302 mile patrate (778 kilometri…