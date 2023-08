Stiri pe aceeasi tema

- Echipa a analizat inregistrarile cerebrale de la 29 de pacienți in timp ce ascultau un segment de aproximativ trei minute din cantecul Pink Floyd, extras de pe albumul "The Wall" din 1979.Activitatea cerebrala a voluntarilor a fost detectata prin plasarea de electrozi direct pe suprafața creierului…

- Celebra solista irlandeza Sinead O’Connor a murit la 56 de ani. Tragedia a fost confirmata de familia sa și vine la un an dupa ce cantareața și-a pierdut unul din fii, care s-a sinucis la doar 17 ani. Nu a fost comunicata cauza morții. Cea care a ramas in istoria muzicii cu marele succes ”Nothing Compares…

- Romania se afla pe locul intai intre cei care profita de pe urma razboiului comercial dintre SUA și China, conform unui studiu al Centrului pentru Cercetare in Domeniul Politicilor Economice (CEPR), o organizație independenta pan-europeana.Razboiul comercial dintre SUA și China a crescut tarifele vamale…

- Test de inteligența pentru matematicieni | Doar geniile il pot rezolva. Care este rezultatul final al exercițiului? Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Un exercițiu…

- Daca ai ajuns acasa și vrei sa te relaxezi iți propunem un nou test special de inteligenta. Testeaza-ți inteligența aranjand numerele de la 0 la 6 in așa fel incat toate laturile unui triunghi sa aiba suma 9. Ai la dispoziție 15 secunde pentru a-l rezolva. Așadar, hai sa vedem daca reușești sa rezolvi…

- Exercitiile fizice practicate regulat pot reduce riscul de diabet zaharat de tip 2, in ciuda predispozitiei genetice de a dezvolta aceasta afectiune. Riscul scade cu 74% Potrivit unui studiu publicat in British Journal of Sports Medicine, condus de oameni de stiinta de la Universitatea din Sydney, Australia,…

- Secretarul de Stat din Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a anunțat ca o superbacterie mortala este pe cale de a fi invinsa și asta datorita inteligenței artificiale. Cercetatori americani și canadieni au folosit inteligența artificiala pentru a analiza o mare cantitate de date pentru a gasi compușii…

- Controversatul muzician britanic Roger Waters, fost solist vocal al legendarei trupe rock Pink Floyd, a respins sambata acuzatiile de incitare la ura formulate impotriva lui dupa ce a purtat o uniforma in stil nazist in timpul unui concert sustinut in luna mai la Berlin, ceea ce a determinat poliția…